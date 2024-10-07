"Мы принимаем на работу, но не тебя": Сеть пиццерий потроллила тен Хага
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг стал объектом насмешек в социальных сетях.
Известная сеть пиццерий Domino's Pizza опубликовала пост с объявлением о работе в Манчестере.
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"Мы принимаем на работу. Не тебя, Эрик", - изображено на баннере автомобиля, который припаркован напротив домашнего стадиона команды Олд Траффорд.
you need the right people for the top jobs pic.twitter.com/Rb8DUbwF2G— Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) October 7, 2024
В последнем туре Манчестер Юнайтед на выезде сыграл вничью с Астон Виллой (0:0).
Ранее бывший одноклубник Криштиану решил податься в киноиндустрию для взрослых.
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