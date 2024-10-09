Байер хочет продлить контракт с лидером, за которым охотятся Реал и Бавария

Флориан Вирц может остаться в родном клубе.

Леверкузенский Байер намерен сохранить свой главный актив в лице Флориана Вирца в долгосрочной перспективе.

Как сообщает издание Kicker, «фармацевты» ведут переговоры с игроком о продлении контракта до 2028 года. Финансовые детали неизвестны.

Окружение футболиста считает, что это будет лучшим вариантом для Флориана, и ему стоит продолжать свое развитие в родном клубе.

Отметим, что немецким атакующим полузащитником активно интересуются Реал, Бавария и топ-клубы АПЛ.

В текущем сезоне Флориан провел 10 матчей, забив 6 голов и отдав 1 ассист.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский нападающий забил за Байер в юношеской лиге УЕФА.

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