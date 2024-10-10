"Не хватает яиц": Щесни рассказал о причинах перехода в Барселону

Польский голкипер Войцех Щесны возобновил карьеру, подписав контракт с Барселоной. Поляк рассказал о причинах своего перехода в каталонский гранд:

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Если бы вы сказали мне месяц назад, что я буду играть за Барсу, я бы смеялся без остановки. Я бы смеялся даже за день до травмы Марка-Андре (тер Штегена – прим.). В тот момент я не мог представить, что скажу какому-нибудь вызову.

Но когда звонит телефон и становится реальностью, когда это прямо здесь и зависит только от тебя, от твоего решения... Ты можешь думать, представлять, планировать... но оно есть. И ты спрашиваешь себя: Могу ли я сказать ни Барсе? И ответ в том, что не можешь.

Если ты отказываешь Барселоне, это значит, что у тебя не хватает яиц или недостаточно храбрый для такого вызова. Думаю, что во мне все еще есть эта страсть, и я нахожусь на том уровне, на котором могу помочь, поэтому я и согласился", - сказал поляк.

Напомним, сейчас Барселона находится на первой строчке турнирной таблицы Ла Лиги.

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