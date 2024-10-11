iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тухель ведет переговоры со сборной Англии

Немец может попробовать свои силы на уровне национальных команд.
Сегодня, 21:41
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Немецкий специалист Томас Тухель близок к возвращению к работе главным тренером.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, Тухель может попробовать свои силы на уровне сборных. Он ведет переговоры с английской футбольной ассоциацией.

Томас может заменить на посту рулевого «трех львов» Ли Карсли, который исполняет обязанности главного тренера после ухода Гарета Саутгейта.

Пока неизвестно насколько стороны продвинулись в переговорах друг с другом, а также детали возможного контракта.

Напомним, вчера Англия сенсационно проиграла Греции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: англия Томас Тухель

Статьи по теме

Англия сенсационно уступила Греции, Италия упустила победу против Бельгии Англия сенсационно уступила Греции, Италия упустила победу против Бельгии
И.О главного тренера Англии высказался о возможности вызова скандальноизвестного Гринвуда в сборную И.О главного тренера Англии высказался о возможности вызова скандальноизвестного Гринвуда в сборную
Сборная Англии назначила исполняющего обязанности главного тренера Сборная Англии назначила исполняющего обязанности главного тренера
Гвардиола высказался о возможности возглавить сборную Англии Гвардиола высказался о возможности возглавить сборную Англии
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: Украина сыграет с Грузией, матчи Германии, Нидерланд и Швеции
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 12-го и 13-го туров
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина уничтожила Францию в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Европа23:30
Ливерпуль определился с возможными заменами главной звезде, которая может перейти в Реал
Бокс23:24
"Это путь к победе": Фьюри подсказали, как одолеть Усика в реванше
Киберспорт23:19
NaVi сыграют с Nouns за выход в финал нижней сетки PGL Wallachia Season 2
Другие страны23:17
Опять кресты: хавбек сборной Аргентины получил тяжелую травму
Лига наций22:55
Украина - Грузия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Лига наций22:47
Украина - Грузия: Видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Лига наций22:44
Украина ведет после первого тайма против Грузии благодаря голу Мудрика
Другие страны22:25
Президент Бразилии: В сборной должны быть футболисты, которые выступают в стране
Бокс22:18
"Если продержишься больше четырех раундов": Пол предложил пари Тайсону
Европа22:15
Сборная Украины U-19 проиграла Нидерландам U-18 в полуфинале товарищеского турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK