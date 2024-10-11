Тухель ведет переговоры со сборной Англии
Немец может попробовать свои силы на уровне национальных команд.
Немецкий специалист Томас Тухель близок к возвращению к работе главным тренером.
Как сообщает журналист Кристиан Фальк, Тухель может попробовать свои силы на уровне сборных. Он ведет переговоры с английской футбольной ассоциацией.
Томас может заменить на посту рулевого «трех львов» Ли Карсли, который исполняет обязанности главного тренера после ухода Гарета Саутгейта.
Пока неизвестно насколько стороны продвинулись в переговорах друг с другом, а также детали возможного контракта.
Напомним, вчера Англия сенсационно проиграла Греции.
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