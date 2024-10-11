Тухель ведет переговоры со сборной Англии

Немец может попробовать свои силы на уровне национальных команд.

Немецкий специалист Томас Тухель близок к возвращению к работе главным тренером.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, Тухель может попробовать свои силы на уровне сборных. Он ведет переговоры с английской футбольной ассоциацией.

Томас может заменить на посту рулевого «трех львов» Ли Карсли, который исполняет обязанности главного тренера после ухода Гарета Саутгейта.

Пока неизвестно насколько стороны продвинулись в переговорах друг с другом, а также детали возможного контракта.

Напомним, вчера Англия сенсационно проиграла Греции.

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