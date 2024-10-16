Игрок, который принадлежит Барселоне публично заявил о желании покинуть клуб

Витор Роке рассказал, что был несчастен в стане каталонцев.

Нападающий Реал Бетиса Витор Роке, который принадлежит Барселоне, рассказал, что он был несчастным, когда находился в стане каталонцев.

По словам бразильца, он хотел бы перейти в «бетикос» на полноценной основе, ведь здесь он снова улыбается.

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"Я и моя семья прошли через очень тяжелые времена, но теперь мои близкие улыбаются вместе со мной. Я не знал, что такое улыбка шесть-семь месяцев.

Я снова живу счастливой жизнью в Бетисе, ведь здесь я снова улыбаюсь. Мне нравится то, что происходит со мной сейчас, поэтому я хотел бы продолжать играть здесь", - цитирует слова Роке журналист Фабрицио Романо.

Отметим, Бетис арендовал Роке до конца текущего сезона с правом выкупа.

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