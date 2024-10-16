iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игрок, который принадлежит Барселоне публично заявил о желании покинуть клуб

Витор Роке рассказал, что был несчастен в стане каталонцев.
Сегодня, 20:45
Витор Роке / Getty Images / Getty Images
Витор Роке / Getty Images / Getty Images

Нападающий Реал Бетиса Витор Роке, который принадлежит Барселоне, рассказал, что он был несчастным, когда находился в стане каталонцев.

По словам бразильца, он хотел бы перейти в «бетикос» на полноценной основе, ведь здесь он снова улыбается.

Читай также: Барселона выставит лидера на трансфер, чтобы не потерять его бесплатно

"Я и моя семья прошли через очень тяжелые времена, но теперь мои близкие улыбаются вместе со мной. Я не знал, что такое улыбка шесть-семь месяцев. 

Я снова живу счастливой жизнью в Бетисе, ведь здесь я снова улыбаюсь. Мне нравится то, что происходит со мной сейчас, поэтому я хотел бы продолжать играть здесь", - цитирует слова Роке журналист Фабрицио Романо.

Отметим, Бетис арендовал Роке до конца текущего сезона с правом выкупа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

Экс-игрок Барселоны - о сравнении Ямаля и Месси: Ламину надо идти своим путем Экс-игрок Барселоны - о сравнении Ямаля и Месси: Ламину надо идти своим путем
Барселона требует от тренерского штаба Хави вернуть всю технику Барселона требует от тренерского штаба Хави вернуть всю технику
Игрок сборной Украины U-16 отметился голом за академию Барселоны Игрок сборной Украины U-16 отметился голом за академию Барселоны
Барселона выступила с заявлением о травме Ямаля Барселона выступила с заявлением о травме Ямаля
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа21:58
Экс-игрок Барселоны - о сравнении Ямаля и Месси: Ламину надо идти своим путем
Европа21:56
"С нетерпением жду": Кейн отреагировал на назначение Тухеля тренером сборной Англии
Европа21:42
Погба - о своем возвращении в футбол: Вы увидите еще лучшую версию меня
Лига наций21:10
Российского тренера сборной Казахстана наказали за неуважение к местному языку
Европа20:59
Реал определил лидера Ливерпуля как свою главную трансферную цель
Европа20:45
Игрок, который принадлежит Барселоне публично заявил о желании покинуть клуб
Бокс20:29
Промоутер Дюбуа рассказал, возглавит ли реванш с Джошуа турнир Queensberry и Matchroom
Европа19:57
Женская сборная Украины по футзалу проиграла Франции в квалификации на Чемпионат мира
Европа19:41
Чемпион мира раскритиковал современное развитие футбола
Другие страны19:33
Золото на белом: Клуб Роналду представил новую форму
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK