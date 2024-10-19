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Довбик сможет сыграть против Интера

И Артем, и Пауло Дибала успели восстановиться.
19 октября, 18:40
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Главный тренер Ромы Иван Юрич подтвердил восстановление нападающих команды.

Артем Довбик и Пауло Дибала готовы принять участие в следующем матче.

По словам главного тренера, у обоих игроков были повреждения, однако сейчас они полностью готовы к матчу.

"Артем вернулся из сборной с небольшим дискомфортом, но уже восстановился.

Пауло прошел фазу восстановления, тренировки также прошли хорошо. Они оба готовы на 100%. Они в порядке", - цитирует Юрича TUTTOmercatoWEB.

Напомним, что Рома сыграет с Интером 20 октября, матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее также восстановился после травмы Виталий Миколенко.

 

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