Саудовские клубы нацелились на еще одну звезду Ман Сити

Английский Манчестер Сити может продать одну из своих звезд в Саудовскую Аравию.

Как сообщает издание The Sun, гранды саудовского футбола заинтересованы в услугах Кайла Уокера. В частности защитника хочет приобрести Аль-Ахли, за который уже выступает Айвен Тоуни.

"Горожане" готовы продать своего 34-летнего футболиста всего лишь за 20 млн евро.

В текущем сезоне Кайл начал терять место в основе, уступая Рико Льюису. На счету Уокера 7 матчей, в которых он не совершил ни одного результативного действия.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Сити побили клубный рекорд.

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