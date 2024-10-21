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Ван Дейк намекнул на переговоры с Ливерпулем о новом контракте

Фанаты "красных" могут постепенно успокаиваться, ведь защитник хочет остаться в клубе.
Сегодня, 15:59
Вирджил ван Дейк / Getty Images
Вирджил ван Дейк / Getty Images

Капитан Ливерпуля Вирджил ван Дейк собирается продолжить свою карьеру на Энфилде.

Контракт 33-летнего нидерландца с мерсисайдцами истекает следующим летом, но сам центрбек подтвердил, что он намерен обсудить с клубом новое соглашение.

"Продолжаются переговоры с нужными людьми, чтобы обсудить мой новый контракт с Ливерпулем", - цитирует игрока Фабрицио Романо.

"Когда придет время принимать решение, вы, ребята (СМИ), тоже об этом узнаете. Но сейчас я полностью сосредоточен на Ливерпуле, чтобы добиться успеха в этом сезоне".

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В нынешнем сезоне Вирджил ван Дейк принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых он записал на свой счет один гол и две желтые карточки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Вирджил ван Дейк

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