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"Он мне как сын": Гвардиола расхвалил одного из игроков Ман Сити

Джон Стоунз получил порцию комплиментов от своего наставника.
Сегодня, 17:59
Пеп Гвардиола и Джон Стоунс / Getty Images
Пеп Гвардиола и Джон Стоунс / Getty Images

Наставник Ман Сити Пеп Гвардиола высказался о вкладе Джона Стоунса в результаты его команды.

По словам испанца, английский центрбек для него как сын и невероятный профессионал.

"Джон для меня как сын, честно, я знаю язык его тела, я знаю все о нем. Он один из самых невероятных профессионалов и замечательный человек.

Я не могу назвать человека, которого бы я знал лучше него. Единственная причина, почему он не всегда выходит в старте - это потому, что Рубен (Диаш - прим) и Ману (Аканджи - прим) были в невероятной, топовой форме.

У него нет проблем с уверенностью, нет проблем с формой, честно.

Я очень счастлив из-за того, что Стоунс до сих пор является игроком Манчестер Сити, я люблю его.

В клубе много игроков, из-за которых я все еще являюсь их тренером, и я бы хотел в дальнейшем быть рядом с ними", - заявил Гвардиола.

Напомним, что Стоунс стал автором победного гола в последнем туре АПЛ, забив в последние мгновения игры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола Джон Стоунс

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