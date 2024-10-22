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Талант Милана установил рекорд Лиги чемпионов

Франческо Камарда стал самым молодым итальянцем в истории турнира.
Вчера, 22:59
Франческо Камарда / Getty Images
Франческо Камарда / Getty Images

Итальянский Милан победил Брюгге в рамках Лиги чемпионов.

Во втором тайме в составе «россонери» появился Франческо Камарда, для которого это был дебют. Камарда установил рекорд турнира благодаря своему появлению.

Форвард стал самым молодым представителем Италии, который выходил на поле в самом престижном клубном турнире Европы. На момент матча Франческо исполнилось 16 лет и 256 дней.

Нападающий также мог побить рекорд Ансу Фати, став самым молодым автором гола в истории турнира, но его взятие ворот отменили из-за офсайда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Милан

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