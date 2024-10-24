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Лидер немецкого топ-клуба получил тяжелую травму

Хави Симонс пропустит несколько недель.
Сегодня, 16:59
Хави Симонс / Getty Images
Хави Симонс / Getty Images

Немецкий Ред Булл Лейпциг будет вынужден в ближайших матчах обходиться без одного из своих лидеров.

Как сообщает пресс-служба "быков", у нидерландского атакующего полузащитника Хави Симонса диагностировали повреждение связок голеностопного сустава. Эту травму он получил в матче Лиги чемпионов против Ливерпуля.

В сообщении клуба отмечается, что 21-летний Симонс будет отсутствовать в течение нескольких недель. Таким образом, он точно пропустит матчи против Фрайбурга, Санкт-Паули, Боруссии Дортмунд и Селтика.

Можно также предположить, что Хави не поможет своей команде в игре против Боруссии Менхенгладабах, не сыграет в ближайших матчах сборной Нидерландов, а также не выйдет на поле и против Хоффенхайма.

Напомним, ранее сообщалось, что основной игрок Реала пропустит Эль-Классико .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хави Симонс Ред Булл Лейпциг

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