"Сделаем все": Довбик назвал задачу Ромы на сезон

Украинец рассказал, как себя чувствует в Италии.

Нападающий Ромы Артем Довбик высказался по поводу выступления команды в текущем сезоне.

По словам украинца, римский коллектив намерен выйти в Лигу чемпионов.

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"Против итальянских защитников сложно играть. Здесь система катеначчо, поэтому мне будет нелегко. Но я готов к этому, это новый вызов для меня. Если работать, все будет получаться.

Не хочу говорить, сколько голов я забью, потому что не люблю этого делать.

Я люблю забивать голы, это удовольствие. Я могу сделать не так много касаний на поле, но забить гол. Это лучше, чем просто ничего.

Все фаны Ромы хотят, чтобы команда в следующем году играла в Лиге чемпионов. Будем стараться сделать все, чтобы играть там", - приводит слова украинца Seria A.

В турнирной таблице чемпионате Италии Рома идет на десятом месте после восьми туров.

Напомним, Мудрик философской цитатой отреагировал на свою игру против Панатинаикоса.

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