Савиола - о Ямале: У него есть все, чтобы стать номером один в мире
Однако не стоит ожидать от него свершений Месси.
Экс-игрок Барселоны Хавьер Савиола считает, что Ламин Ямаль может стать лучшим игроком в мире.
Аргентинец уверен, что у 17-летнего футболиста есть для этого все качества, но он все равно вряд ли сможет достичь уровня Лионеля Месси.
"Ямаль – не по годам развитый игрок и вообще огромный талант, мы поняли это уже в 15 лет. Он один из тех волшебных мальчиков, которые проявляются очень редко.
У него есть все, чтобы стать номером один в мире, но достичь уровня Месси – задача не из легких. Невозможно достичь высот Лео за 20 лет – ни Ламину, ни кому-либо другому", - цитирует Савиолу AS.
Ранее также сообщалось, что зимой Барселона может продать своего вингера.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!