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Савиола - о Ямале: У него есть все, чтобы стать номером один в мире

Однако не стоит ожидать от него свершений Месси.
Сегодня, 16:40
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Экс-игрок Барселоны Хавьер Савиола считает, что Ламин Ямаль может стать лучшим игроком в мире.

Аргентинец уверен, что у 17-летнего футболиста есть для этого все качества, но он все равно вряд ли сможет достичь уровня Лионеля Месси.

"Ямаль – не по годам развитый игрок и вообще огромный талант, мы поняли это уже в 15 лет. Он один из тех волшебных мальчиков, которые проявляются очень редко.

У него есть все, чтобы стать номером один в мире, но достичь уровня Месси – задача не из легких. Невозможно достичь высот Лео за 20 лет – ни Ламину, ни кому-либо другому", - цитирует Савиолу AS.

Ранее также сообщалось, что зимой Барселона может продать своего вингера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ламин Ямаль

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