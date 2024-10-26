Манчестер Сити неожиданно минимально обыграл Саутгемптон

В субботу, 26 октября Манчестер Сити принимал дома Саутгемптон в рамках девятого тура АПЛ.

Уже на пятой минуте матча Холанд продавил Беднарека и замкнул прострел Нунеша, открыв счет. Далее неожиданно матч стал равным, разве что атаки хозяев были более острыми.

Под конец первого тайма Арчер имел сумасшедший момент, на за Эдерсона сыграла перекладина.

Во втором тайме "горожане" сумели переломить игру в свою пользу, Холанд потерял несколько довольно опасных моментов, но более ни одна из команд не сумела забить гол.

Статистика матча Манчестер Сити - Саутгемптон 9-го тура АПЛ

Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0

Гол: Холанд, 5

Ожидаемые голы (xG): 2,68 - 0.21

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 22 - 5

Удары в створ: 8 - 2

Фолы: 9 - 9

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