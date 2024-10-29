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Байер - Эльферсберг 3:0: обзор матча и результат игры 29.10.2024

Леверкузенцы еще в первом тайме установили окончательный разгромный результат встречи.
Вчера, 21:11
Байер одержал разгромную победу / Getty Images
Байер одержал разгромную победу / Getty Images

Во вторник, 29 октября, леверкузенский Байер провел свой матч 1/16 финала Кубка Германии, встретившись дома с Эльферсбергом.

Действующие чемпионы и обладатели национального кубка не испытали проблем с представителем второй Бундеслиги, одержав разгромную победу со счетом 3:0.

Окончательный, как оказалось в итоге, результат встречи "фармацевты" обеспечили себе еще в первом тайме. После десяти минут поединка хозяева поля вели уже с преимуществом в два мяча благодаря дублю Патрика Шика, а на 36-й минуте Алейш Гарсия забил третий.

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Статистика матча Байер - Эльферсберг 1/16 финала Кубка Германии

Байер - Эльферсберг 3:0

Голы: Шик, 2,9, Гарсия, 36

Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 9 - 9
Удары в створ: 8 - 5
Угловые: 3 - 12
Фолы: 12 - 8

Байер: Коварж, Тапсоба, Та, Мукиеле, Телла (Гримальдо, 69), Алеиш Гарсия, Джака (Виртц, 69), Паласиос, Артур (Оньека, 87), Шик (Бонифейс, 79), Хофманн (Андрих, 79).

Эльферсберг: Кристоф, Зикер (Циммершид, 69), Баум, Нойбауэр, Рор, Пинкерт, Дамар (Шмал, 46), Зиккингер, Петков (Файль, 46), Шнелльбахер (Герецгигер, 46), Аслани (Сток, 59).

Предупреждения: Тапсоба, 81, Пинкерт, 84.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер Кубок Германии

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