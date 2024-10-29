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Сын легенды Барселоны забил за клуб Ла Лиги

Этьен Это'о отметился голом за Райо Вальекано.
Вчера, 23:27
Этьен Это'о / Getty Images
Этьен Это'о / Getty Images

В Испании посреди этой недели проходят матчи местного Кубка. В одном из таких принял участие Райо Вальекано, который разгромил низшелиговый Вильямуриель со счетом 5:0.

В составе представителя Ла Лиги на этот матч вышел сын Самуэля Это'о Этьен. Камерунец заменил Пелайо на 75-ой минуте.

Свой дебют за Райо Это'о-младший запомнит надолго, ведь он сумел в нем отличиться. 22-летний форвард установил окончательный счет на 88-ой минуте матча

Отметим, что до перехода в стан клуба элитного дивизиона Этьен защищал цвета малоизвестных испанских клубов, а сейчас гораздо чаще играет за дубль "бело-красных".

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Видео гола сына Это'о в обзоре матча Кубка Испании Райо Вальекано - Вильямуриэль

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Кубок Испании Райо Вальекано Ла Лига

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