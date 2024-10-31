Тухель мог оказаться в одной команде с Довбиком

Может быть, немец попробует договориться еще раз после отставки Юрича.

Томас Тухель претендовал на место в Роме после отставки Даниэле де Росси, утверждает Goal.

Немецкий специалист был заинтригован проектом в Риме и даже провел предварительные переговоры.

Кроме него Рома также рассматривала Хави, Стефано Пиоли и Эдина Терзича, но в итоге подписала контракт с Иваном Юричем.

По итогу Рома сейчас занимает 12-ю строчку, набрав всего 10 очков, а хорватский специалист на грани увольнения.

Ранее также сообщалось, что де Росси готов вернуться в Рому.

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