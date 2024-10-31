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Одноклубник Мудрика разошелся с любимой по необычной причине

Энцо Фернандес, который является отцом двоих детей, внезапно захотел пожить холостяцкой жизнью.
Сегодня, 12:36
Энцо Фернандес и Валентина Сервантес / Instagram
Энцо Фернандес и Валентина Сервантес / Instagram

Полузащитник лондонского Челси Энцо Фернандес разошелся со своей возлюбленной Валентиной Сервантес.

Как сообщает аргентинская пресса, Фернандес попросил девушку о перерыве в отношениях, потому что он хочет пережить опыт самостоятельной жизни, который он пропустил, рано став семьянином.

Сервантес в своем Instagram относительно подтвердила эту информацию, заявив, что несмотря на все они продолжают быть семьей.

"Мы с Энцо сегодня решили немного отдалиться друг от друга.

Но мы всегда будем семьей, и будем поддерживать друг друга во всем. Потому что у нас двое детей, которые нуждаются от нас в много любви.

Я знаю, кто такой Энцо и какой он замечательный отец, а также какое у него сердце. И этого для меня достаточно.

Пожалуйста, не пытайтесь создавать конфликты там, где их нет", - написала Валентина.

Отметим, что Энцо и его вторая половинка встречались с 2018 года. Пара воспитывает двоих детей, сына Бенжамина, которому чуть больше года и дочь Оливию, которая родилась в марте 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси получил штраф за необычный рекорд.

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