Довбик впервые в сезоне не попал в заявку Ромы
СМИ сообщают, что у форварда температура.
Форвард Ромы Артем Довбик все же пропустит матч против Торино.
Напомним, ранее сообщалось, что форвард испытвает проблемы с коленом, и Юрич может дать отдых украинцу.
Накануну матча Рома опубликовала стартовый состав на матч, и, как оказалось, Артем не попал даже в заявку.
Ранее также ряд итальянских СМИ сообщили, что у форварда поднялась температура накануне матча. Официальный комментарий от клуба пока отсутствует.
Со статистикой Артема Довбика в этом сезоне вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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