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Довбик впервые в сезоне не попал в заявку Ромы

СМИ сообщают, что у форварда температура.
Сегодня, 21:33
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Форвард Ромы Артем Довбик все же пропустит матч против Торино.

Напомним, ранее сообщалось, что форвард испытвает проблемы с коленом, и Юрич может дать отдых украинцу.

Накануну матча Рома опубликовала стартовый состав на матч, и, как оказалось, Артем не попал даже в заявку.

Ранее также ряд итальянских СМИ сообщили, что у форварда поднялась температура накануне матча. Официальный комментарий от клуба пока отсутствует.

Со статистикой Артема Довбика в этом сезоне вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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