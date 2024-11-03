Лунин может выйти в стартовом составе на следующие матчи Реала

Клуб хочет дать больше времени на восстановление Тибо Куртуа.

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин с большой вероятностью выйдет в старте на ближайшие матчи, пишет DefensaCentral.

Издание сообщает, что по итогам встречи Тибо Куртуа предложили пропустит несколькол матчей, чтобы избежать рецидива травмы.

Реал не хочет рисковать своим основном вратарем, а потому готов дать шанс Лунину, чтобы бельгиец мог спокойно заниматься восстановлением.

А потому украинец с большой вероятностью появится в старте в матчах против Осасуны и Милана. А далее все зависит от состояния Куртуа.

Ранее также легенда Реала разорвал контракт со своим клубом.

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