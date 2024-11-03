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Сын Симеоне забил первый гол под его руководством

Джулиано отличился в ворота Лас-Пальмаса.
Сегодня, 16:31
Джулиано Симеоне / Getty Images
Джулиано Симеоне / Getty Images

В рамках 12-го тура Ла Лиги Атлетико на своем поле встречается с Лас-Пальмасом.

Счет в этом матче был открыт на 37-ой минуте. Автором гола стал Джулиано Симеоне.

Джулиано - сын главного тренера "матрасников" Диего Симеоне. Он забил первый гол за мадридский коллектив и соответственно первый гол под руководством своего отца.

На момент написания новости в матче продолжается второй тайм. Счет - 1:0.

Напомним, ранее сообщалось, что Атлетико рассматривал подписание Лунина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико Джулиано Симеоне

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