Довбик вернулся в основу Ромы после пропущенного матча против Торино

Украинец выйдет с первых минут на поединок Серии А.

В рамках 11 тура Серии А Рома на своем поле примет Верону.

В старте "волков" на этот поединок появится Артем Довбик. Прошлую игру против Торино он пропускал из-за болезни .

Матч между Ромой и Вероной стартует в 19:00 по киевскому времени.

На счету Довбыка 9 матчей в Серии А, в которых он забил 3 гола.

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