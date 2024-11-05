"Они разочарованы": легенда МЮ оценил игру Мудрика в очном матче
Звезда сборной Англии Гари Невилл высказался по поводу матча Челси и Манчестер Юнайтед (1:1) в АПЛ.
По словам легенды футбола, тренерский штаб лондонской команды разочарован игрой линии атаки.
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"Думаю, в Челси разочарованы игрой Мадуэке, разочарованы игрой Нето и разочарованы игрой Мудрика. Считаю, что Коул Палмер также провел не самый лучший свой матч.
Джексон был таким же незаметным. Я думаю, что атакующие игроки Челси, вероятно, чувствуют, что они могли бы сделать гораздо больше в этом матче", - сказал Невилл.
Отметим, что Мудрик начал матч на скамейке запасных, на поле вышел во втором тайме и сыграл 20 минут.
Напомним, певица, которую обвинили в "краже" Золотого мяча, посетила матч Манчестер Юнайтед и Челси.
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