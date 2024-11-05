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В текущем розыгрыше Лиги чемпионов установили необычный рекорд

В элитном турнире дебютировало наибольшее количество очень опытных игроков.
Сегодня, 19:59
Кристиан Стуани причастен к этому рекорду / Getty Images
Кристиан Стуани причастен к этому рекорду / Getty Images

В рамках нынешнего сезона Лиги чемпионов был установлен необычный рекорд турнира.

Как сообщает Opta, голкипер Динамо Загреб Даниэль Загорац, играющий против братиславского Слована стал 4-ым футболистом в текущем сезоне, который дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте 37 лет или старше. Это наибольшее количество игроков такого возраста и старше, которые сыграли свой первый матч в одном и том же розыгрыше турнира.

Помимо Загораца в Лиге чемпионов этой кампании также дебютировали Кристиан Стуани из Жироны,, Юрай Куцка из вышеупомянутого Слована и Гурам Кашия, который также защищает цвета Слована.

Отметим, что в матче между Динамо и Слованом сейчас продолжается первый тайм. Счет - 1:1. Забивали Давид Стрелец и Дарио Шпикич.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов

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