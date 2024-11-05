Жирона установила антирекорд Лиги чемпионов
Каталонцы, похоже, забыли, в какие ворота надо отмечаться.
Жирона в рамках 4-го тура Лиги чемпионов разгромно проиграла ПСВ . Один из голов каталонцы забили сами себе.
Таким образом, коллектив Мичела установил неприятный антирекорд турнира. Жирона стала первой командой, которая за один розыгрыш Лиги чемпионов четыре раза отличилась в собственные ворота.
В матче против ПСВ автогол на свой счет записал Ладислав Крейчи, а до этого это делали Пауло Гассанига в матче против ПСЖ, Янхель Эррера в игре против Фейеноорда и тот же Крейчи также против Фейеноорда.
После 4 туров на счету Жироны лишь три очка и одна победа. Подопечные Мичела побеждали Слован со счетом 2:0.
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