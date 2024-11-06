Винисиус Жуниор получил часы в подарок в дизайне "Крестного отца"
Бразилец стал амбассадором известного бренда.
Звезда мадридского Реала Винисиус Жуниор получил подарок от мирового бренда Jacob & Co.
24-летний бразилец стал владельцем уникальных часов, которые были сделаны в дизайне фильма "Крестный отец".
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Часы изготовлены из 658 компонентов, украшенных золотом и бриллиантами.
"Добро пожаловать в семью", – говорится в заявлении бренда.
@jacobandco Welcome to the family @vinijr ♬ original sound - Jacob & Co.
В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и сделал семь голевых передач.
Напомним, фанаты едва не разорвали Зидана после матча Реал - Милан.
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