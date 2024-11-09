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Журналист France Football, на которых обиделся Реал, отдал свой голос именно Винисиусу

Представитель французов считал вингера Реала лучшим в мире.
Сегодня, 13:17
Винисиус Жуніор / Getty Images
Винисиус Жуніор / Getty Images

Стало известно, как проголосовал во время определения Золотого мяча-2024 журналист из Франции, а именно Винсент Гарсия из France Football.

Работник журнала, который и организует вручение награды, отдал первое место в своем топе бразильцу Винисиусу Жуниору из мадридского Реала. На втором месте он расположил Родри, а затем Беллингема, Мбаппе и Ямала.

Напомним, что мадридский клуб накануне церемонии вручения награды узнал, что победу одержит не Винисиус Жуниор, а потому решил бойкотировать событие.

Кроме того, в клубе решили прекратить какие-либо связи с France Football.

Ранее ISPORT сообщал, что только трое журналистов не нашли место в своем ТОП-10 для Винисиуса. Один из них выделяется больше всего, представитель Финляндии Юха Канерва не просто не включил бразильца, но и отдал первое место Родри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

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