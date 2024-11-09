Журналист France Football, на которых обиделся Реал, отдал свой голос именно Винисиусу
Стало известно, как проголосовал во время определения Золотого мяча-2024 журналист из Франции, а именно Винсент Гарсия из France Football.
Работник журнала, который и организует вручение награды, отдал первое место в своем топе бразильцу Винисиусу Жуниору из мадридского Реала. На втором месте он расположил Родри, а затем Беллингема, Мбаппе и Ямала.
Напомним, что мадридский клуб накануне церемонии вручения награды узнал, что победу одержит не Винисиус Жуниор, а потому решил бойкотировать событие.
Кроме того, в клубе решили прекратить какие-либо связи с France Football.
Ранее ISPORT сообщал, что только трое журналистов не нашли место в своем ТОП-10 для Винисиуса. Один из них выделяется больше всего, представитель Финляндии Юха Канерва не просто не включил бразильца, но и отдал первое место Родри.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!