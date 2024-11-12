С кальяном и играми: Мбаппе насладился отдыхом с экс-партнером по ПСЖ
Килиан нашел себя чем занять, когда его не вызвали в сборную Франции.
Нападающий Реала Килиан Мбаппе не получил вызов в сборную Франции на матчи в Лиге наций.
Форвард отправился на отдых в свое свободное время.
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Килиан встретился с бывшим одноклубником по ПСЖ Ашрафом Хакими. Футболисты поиграл в видеоигры, а также курили кальян.
Ранее сообщалось, что футболиста Баварии заподозрили в романе с потенциальной Мисс Вселенная.
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