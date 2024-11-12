Игрок сборной Украины подписал контракт с агентством, которое представляет Забарного
В официальном объявлении о сделке компания использовала русский вариант написания имени футболиста.
Футболист сборной Украины и донецкого Шахтера Ефим Конопля сменил агентство, которое представляет его интересы.
Конопля стал клиентом компании Wassermann Agency. Ее услугами также пользуются Илья Забарный, Федерико Вальверде, Джон Стоунс и другие известные футболистами.
Отметим, что в объявлении о начале сотрудничества с Ефимом Wassermann Agency использовала русский вариант написания имени игрока.
В текущем сезоне правый защитник провел 13 матчей без результативных действий.
Напомним, ранее сообщалось, что Трубина назвали «русским вратарем».
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