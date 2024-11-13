Арбитр АПЛ подозревается в употреблении наркотических веществ
Дэвид Кут может потерять работу.
Английский арбитр Дэвид Кут попал в громский скандал.
Судья, который ранее оскорбил Юргена Клоппа, был замечен за употреблением наркотических веществ.
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Как сообщает The Sun, на видео Кут занюхивает дорожку белого порошка, а затем негативно высказывается в адрес Юргена Клоппа и Ливерпуля.
Отметим, что Дэвид был отстранен от работы на неопределенный срок.
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