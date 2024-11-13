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Футбол

Раньери впервые отреагировал на слухи, что он возглавит Рому

Итальянец в третий раз будет работать в Риме.
Вчера, 23:45
Клаудио Раньери / Getty Images
Клаудио Раньери / Getty Images

Легендарный тренер Клаудио Раньери подтвердил, что возглавит Рому.

По словам специалиста, он готов решить все задачи, которые стоят перед командой.

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"Предстоит решить трудную задачу? Поэтому они позвали меня. Мы готовы. Мы едем", - приводит слова тренера Ansa.

73-летний итальянец возглавлял Рому с 2009-го по 2011-й и в 2019-м. В апреле текущего года Раньери объявил о завершении карьеры.

В турнирной таблице Серии А Рома идет двенадцатой в Серии А, имея 13 очков за 12 игр.

Напомним, одноклубник Довбика заинтересовал европейский гранд.

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