Раньери впервые отреагировал на слухи, что он возглавит Рому
Итальянец в третий раз будет работать в Риме.
Легендарный тренер Клаудио Раньери подтвердил, что возглавит Рому.
По словам специалиста, он готов решить все задачи, которые стоят перед командой.
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"Предстоит решить трудную задачу? Поэтому они позвали меня. Мы готовы. Мы едем", - приводит слова тренера Ansa.
73-летний итальянец возглавлял Рому с 2009-го по 2011-й и в 2019-м. В апреле текущего года Раньери объявил о завершении карьеры.
В турнирной таблице Серии А Рома идет двенадцатой в Серии А, имея 13 очков за 12 игр.
Напомним, одноклубник Довбика заинтересовал европейский гранд.
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