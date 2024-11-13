Одноклубник Довбика заинтересовал европейский гранд

Испанский Реал собирается усилить линию защиты в зимнее трансферное окно в связи с повреждением Эдера Милитао.

Как сообщает французский журналист Абделла Бульма, «сливочные» заинтересованы в услугах Эвана Н'Дика из Ромы. Потенциальные детали сделки неизвестны.

Н'Дика не единственный, чье имя называется в контексте заинтересованности мадридского гранда. В испанских СМИ была информация об интересе к Оливье Боскальи из ПСВ.

Боскальи будет проще подписать чем Эвана, ведь контракт француза истекает в 2025, а соглашение ивуарийца действует до 2028 года.

Отметим, что 25-летний центрбек «волков» провел в текущем сезоне 15 матчей, отметившись одним ассистом.

Напомним, ранее сообщалось, что Рому возглавит именитый тренер.=

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