iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кейн присоединился к дискуссии о графике футболистов

Гарри выступил с не слишком радикальным предложением.
Сегодня, 19:59
Гарри Кейн / Getty Images
Гарри Кейн / Getty Images

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился мыслями о календаре футбольных матчей.

По словам футболиста, с перезагрузкой графика нужно что-то делать. Гарри выступил с предложением вернуть в Англии зимний перерыв.

«Я думаю, что правильно было бы вернуть в Англии зимний перерыв. Он был у нас около двух лет, и я думаю, что это прекрасно влияло на организм футболистов.

Было много разговоров о календаре, и в прошлом году я имел новый для себя опыт длительной зимней паузы. Я почувствовал, что это сильно помогло мне подойти с новыми силами ко второй половине сезона.

Нужна расширенная дискуссия о графике и о том, как можно помочь. Жаль, что они снова взяли свои слова обратно и перестали устраивать перерыв», - сказал Кейн.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Барселоны поддержал идею с возможной забастовкой футболистов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гарри Кейн

Статьи по теме

"С нетерпением жду": Кейн отреагировал на назначение Тухеля тренером сборной Англии "С нетерпением жду": Кейн отреагировал на назначение Тухеля тренером сборной Англии
Рейтинг лучших финишеров мира: Кейн сумасшедший, Квасныця на уровне Левандовски, Довбика нет Рейтинг лучших финишеров мира: Кейн сумасшедший, Квасныця на уровне Левандовски, Довбика нет
Кейн рассказал, сколько еще планирует выступать на высоком уровне Кейн рассказал, сколько еще планирует выступать на высоком уровне
Тоттенхэм не будет предлагать новый контракт Кейну Тоттенхэм не будет предлагать новый контракт Кейну
Помочь журналистам

Видео

Грузия - Украина 1:1 видео голов и обзор матча Лиги наций
Грузия - Украина 1:1 видео голов и обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют с Албанией после ничьи с Грузией
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова поднялась в топ-10, Свитолина почти в топ-20
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, Джокович потерял еще позицию
просмотров

Последние новости

Лига наций21:53
Шестой хет-трик Холанда в обзоре поединка Норвегия - Казахстан
Теннис21:39
Итоговый турнир-2024 (ATP): Синнер обыграл Фрица в финале
Теннис21:34
Синнер - победитель Итогового турнира ATP
Лига наций20:56
Лига наций-2024/25: Англия разгромила Ирландию, Норвегия - Казахстан
Европа20:30
Итальянский гранд следит за форвардами Манчестер Юнайтед и ПСЖ
Лига наций20:10
Лига наций: кто вышел в четвертьфинал, кто поднялся, а кто вылетел?
Европа19:59
Кейн присоединился к дискуссии о графике футболистов
Другие страны19:31
Легенда футбола намерен стать президент Бразильской футбольной конфедерации
Европа19:23
Легионер клуба УПЛ: Уровень этого чемпионата очень сильный
Лига наций19:08
Армения без Петракова одержала победу в Латвии и прорвалась в плей-офф Лиги наций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK