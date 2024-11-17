Кейн присоединился к дискуссии о графике футболистов

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился мыслями о календаре футбольных матчей.

По словам футболиста, с перезагрузкой графика нужно что-то делать. Гарри выступил с предложением вернуть в Англии зимний перерыв.

«Я думаю, что правильно было бы вернуть в Англии зимний перерыв. Он был у нас около двух лет, и я думаю, что это прекрасно влияло на организм футболистов.

Было много разговоров о календаре, и в прошлом году я имел новый для себя опыт длительной зимней паузы. Я почувствовал, что это сильно помогло мне подойти с новыми силами ко второй половине сезона.

Нужна расширенная дискуссия о графике и о том, как можно помочь. Жаль, что они снова взяли свои слова обратно и перестали устраивать перерыв», - сказал Кейн.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Барселоны поддержал идею с возможной забастовкой футболистов.

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