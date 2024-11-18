В Лондоне установили статую лучшего бомбардира в истории Англии

В понедельник, 18 ноября, в Лондоне была открыта статуя в честь нападающего сборной Англии и мюнхенской Баварии Харри Кейна.

Мероприятие прошло возле тренировочного центра, в котором в шестилетнем возрасте Кейн начинал свой футбольный путь.

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"Это настоящая честь для меня - вернуться туда, где началась моя футбольная жизнь, открыв этот памятник. Я надеюсь, что это будет вдохновлять следующее поколение упорно работать и верить в себя".

В составе сборной Англии Кейн провел 102 матча, за которые забил 68 голов.

Ранее сообщалось, что легенда МЮ стал свидетелем гола в ворота родной сборной, который забил его будущий зять.

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