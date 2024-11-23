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Бавария готова отдать 100 млн евро за звезду Бундеслиги

Мюнхенцы хотят приобрести лидера Байера.
Сегодня, 15:55
Флориан Вирц / Getty Images
Флориан Вирц / Getty Images

Полузащитник леверкузенского Байера Флориан Вирц может стать футболистом мюнхенской Баварии, руководство которой согласилось начать работу над трансфером.

Как сообщает Sky Sport, чтобы "фармацевты" заинтересовались предложением Баварии, мюнхенцам придется заплатить около 100 млн. евро.

Тем не менее, Байер в первую очередь будет рассматривать предложения клубу из-за пределов Германии, чтобы не усиливать соперника по чемпионату своим лидером.

Отметим, что еще месяц назад руководство Байера отвергало возможность продажи игрока в Баварию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флориан Вирц

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