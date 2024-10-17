Гендиректор Байера отверг возможность продажи Вирца в Баварию

Гендиректор леверкузенского Байера Фернандо Карро поделился мыслями о вероятном переходе Флориана Вирца в Баварию.

По словам функционера, «фармацевты» исключают возможность продаж своих лидеров прямому конкуренту. То же касается, например, Йонатана Та.

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"Для всех очевидно, что мы не горим желанием усиливать прямых конкурентов в нашей собственной лиге своими ключевыми футболистами.

Мы имели об этом разговор с Йонатаном Та. Я понимаю, если ты собираешься покиунти нас, но я бы предпочел любой клуб, но не немецкий.

Могу ли я вам сказать, что Вирц точно не станет игроком Баварии? В футболе нельзя ничего обещать, он может уйти свободным агентом, но мы были бы рады, если бы он остался с нами навсегда", - сказал Карро в подкасте Phrasenmäher.



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