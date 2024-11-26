Лука Модрич передал Золотой мяч молодому футболисту

Футболист сборной Хорватии и мадридского Реала Лука Модрич отметился милым поступком.

Как сообщает Фабрицио Романо, полузащитник поддержал юного хорватского футболиста Ивана Шпецину.

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Молодый футболист получил серьезную травму головы несколько месяцев назад, в результате чего оказался в больнице.

Модрич отправил футболисту свой Золотой мяч, чтобы мотивировать парня вернуться в футбол. Лука подарил игроку мяч и футболку с автографом.

Напомним, лидер Манчестер Юнайтед спас жизнь человека во время полета на свою Родину.

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