iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лука Модрич передал Золотой мяч молодому футболисту

Юный игрок пережил ужасное столкновение.
Сегодня, 10:15
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Футболист сборной Хорватии и мадридского Реала Лука Модрич отметился милым поступком.

Как сообщает Фабрицио Романо, полузащитник поддержал юного хорватского футболиста Ивана Шпецину.

Читай также: Магучих поддержала Усика танцем

Молодый футболист получил серьезную травму головы несколько месяцев назад, в результате чего оказался в больнице.

Модрич отправил футболисту свой Золотой мяч, чтобы мотивировать парня вернуться в футбол. Лука подарил игроку мяч и футболку с автографом.

Напомним, лидер Манчестер Юнайтед спас жизнь человека во время полета на свою Родину.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победное попадание после сирены от игрока Детройта возглавил рейтинг ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победное попадание после сирены от игрока Детройта возглавил рейтинг
Анчелотти попросил Реал подписать ему защитника Болоньи Анчелотти попросил Реал подписать ему защитника Болоньи
"Началось его падение": тренер рассказал, как Фьюри может победить Усика "Началось его падение": тренер рассказал, как Фьюри может победить Усика
Тоттенхэм вынужден искать нового вратаря уже в январе Тоттенхэм вынужден искать нового вратаря уже в январе
Помочь журналистам

Видео

Аргентинские фанаты принесли на финал Копа Судамерикана часть тела своего умершего дедушки
Аргентинские фанаты принесли на финал Копа Судамерикана часть тела своего умершего дедушки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" поборятся за элиту Лиги наций - назван соперник в плей-офф
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вернулась в ТОП-100, Калинина потеряла позицию
просмотров
Рейтинг ATP: провал Урсу, успех Приходько, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

НБА11:34
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победное попадание после сирены от игрока Детройта возглавил рейтинг
Европа11:18
Анчелотти попросил Реал подписать ему защитника Болоньи
Бокс11:12
"Началось его падение": тренер рассказал, как Фьюри может победить Усика
Европа10:59
Тоттенхэм вынужден искать нового вратаря уже в январе
НБА10:46
Алексей Лень: статистика и результаты баскетболиста
Украина10:26
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" поборятся за элиту Лиги наций - назван соперник в плей-офф
Европа10:15
Лука Модрич передал Золотой мяч молодому футболисту
Европа10:10
Каррагер: Манчестер Сити ни за что не уволит Гвардиолу
Бокс09:45
Фьюри назвал своего лучшего соперника
Европа09:36
Ювентус договорился о переходе защитника ПСЖ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK