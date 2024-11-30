Икарди начал роман со своей адвокатшей после разрыва с Вандой Нарой
Аргентинец встречается с владелицей юридической фирмы.
Нападающий Галатасарая Мауро Икарди устраивает свою личную жизнь.
Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera, аргентинец нашел себе новую девушку после расставания с Вандой Нарой.
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Икарди начал отношения со своим адвокатом Анджелой Бургос.
Девушка родом из Колумбии и является владелицей юридической фирмы.
Отметим, что профиль у девушки в Instagram закрыт, но на нее подписано почти 400 тысяч человек.
Напомним, Мауро расстался с Вандой, модель начала отношения с рэпером L-Gante.
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