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Икарди начал роман со своей адвокатшей после разрыва с Вандой Нарой

Аргентинец встречается с владелицей юридической фирмы.
Сегодня, 10:30
Анджела Бургос и Мауро Икарди / Corriere della Sera
Анджела Бургос и Мауро Икарди / Corriere della Sera

Нападающий Галатасарая Мауро Икарди устраивает свою личную жизнь.

Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera, аргентинец нашел себе новую девушку после расставания с Вандой Нарой.

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Икарди начал отношения со своим адвокатом Анджелой Бургос.

Девушка родом из Колумбии и является владелицей юридической фирмы.

Отметим, что профиль у девушки в Instagram закрыт, но на нее подписано почти 400 тысяч человек.

Напомним, Мауро расстался с Вандой, модель начала отношения с рэпером L-Gante

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