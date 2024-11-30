Барселона - Лас-Пальмас 1:2: обзор матча и результат игры 30.11.2024

Лидер чемпионата дома оконфузился в поединке с соперником из нижней части турнирной таблицы.

В субботу, 30 ноября, Барселона принимала на своем поле Лас-Пальмас в рамках 15-го тура испанской Ла Лиги.

Команда Ханса-Дитера Флика, возглавляющая турнирную таблицу, неожиданно не смогла справиться с одним из аутсайдеров чемпионата, потерпев домашнее поражение со счетом 1:2.

Читай также: Ямаль стал обладателем Golden Boy-2024

В середине первого тайма случился неприятный для Барселоны эпизод, когда каталонцы потеряли из-за травмы Алехандро Бальде. Защитник "блаугранас" после столкновения с соперником не смог самостоятельно подняться, начал кашлять кровью и был увезен с поля.

Источник: Getty Images

В начале второй половины встречи Лас-Пальмасу удалось повести в счете. На 49-й минуте Сандро Рамирес, получив мяч справа в штрафной, точно пробил низом в дальний угол. Хозяева поля сумели отыграться на 61-й минуте усилиями Рафиньи, но уже вскоре Фабиу Силва забил, как оказалось, победный для гостей гол.

Источник: Getty Images

Барселона после этого поражения с 34 очками продолжает лидировать в Ла Лиге, опережая на четыре балла Реал, у которого есть две игры в запасе. Лас-Пальмас набрал 15 пунктов и поднялся на 14-е место, отдалившись от зоны вылета.

Статистика матча Барселона - Лас-Пальмас 15-го тура чемпионата Испании

Барселона - Лас-Пальмас - 1:2

Голы: Рафинья, 61 - Сандро, 49, Фабиу Силва, 67

Ожидаемые голы (xG): 2.32 - 0.50

Владение мячом: 70% - 30%

Удары: 26 - 5

Удары в створ: 8 - 3

Угловые: 7 - 0

Фолы: 7 - 11

Барселона: Пенья - Кунде (Форт Гарсия, 57), Кубарси (Виктор, 90), Мартин, Бальде (Мартин, 26) - Гави (Торре, 57), Педри - Диас, Торрес (Ямал, 46), Лопес (де Йонг, 57) - Левандовски.

Лас-Пальмас: Силлессен - Вити (Гонсалес Эступиньян, 83), Суарес, Маккенна, Мармоль (Макберни, 90) - Муньос Хименес, Кампанья (Лойодис, 69) - Рамирес (Марвин, 73), Родригес (Рамирес, 83) - Фабиу Силва (Мата, 73).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!