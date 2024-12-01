Гвардиола высказался о возможной отставке накануне поединка с Ливерпулем

Пока рано идти на такой радикальный шаг.

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал возможность своего преждевременного ухода в случае поражения Ливерпулю.

По словам специалиста, он и клуб в любом случае будут принимать решение, которое сохранит долгосрочные цели для «горожан».

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"После Энфилда у нас есть еще три дня, еще один, еще один, до конца.

В нужный момент клуб, и я в первую очередь, примет решение, которое вы должны принять, чтобы сохранить Сити на долгие годы. И я хочу быть здесь! Я попросил быть здесь», - цитирует Гвардиолу известный инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, матч между Ман Сити и Ливерпулем состоится сегодня, 1 декабря, в 18:00.

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