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Нико Уильямс, вероятнее всего, перейдет летом в АПЛ

Именно английские клубы возглавляют гонку.
Сегодня, 21:30
Нико Уильямс / Getty Images
Нико Уильямс / Getty Images

Вингер Атлетика Нико Уильямс продолжит свою карьеру в АПЛ, утверждает Mundo Deportivo.

Ранее на 22-летнего испанца претенедовала Барселона и была близка к его подписанию. Однако на текущий момент, как считается, каталонцы полностью вышли из переговоров.

Зато на Нико претендуют чуть ли не все английские гранды. Челси, Арсенал, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм внимательно следят за ситуацией вокруг игрока. Также им интересуется Бавария.

Издание считает, что, вероятней всего, уже следующим летом талантливый вингер переедет в АПЛ, а Атлетик заработает около 60 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Барселона готова задешево продать де Йонга.

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