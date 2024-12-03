Нико Уильямс, вероятнее всего, перейдет летом в АПЛ

Вингер Атлетика Нико Уильямс продолжит свою карьеру в АПЛ, утверждает Mundo Deportivo.

Ранее на 22-летнего испанца претенедовала Барселона и была близка к его подписанию. Однако на текущий момент, как считается, каталонцы полностью вышли из переговоров.

Зато на Нико претендуют чуть ли не все английские гранды. Челси, Арсенал, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм внимательно следят за ситуацией вокруг игрока. Также им интересуется Бавария.

Издание считает, что, вероятней всего, уже следующим летом талантливый вингер переедет в АПЛ, а Атлетик заработает около 60 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Барселона готова задешево продать де Йонга.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!