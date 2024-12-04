iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ротань - о матче против Динамо: Разочарованы, хотели большего

Украинский специалист поделился мыслями о поединке против конкурентов в чемпионской гонке.
Сегодня, 18:31
Руслан Ротань / Getty Images
Руслан Ротань / Getty Images

В рамках перенесенного матча 1-го тура УПЛ Александрия и Динамо не смогли забить друг другу.

Наставник «горожан» Руслан Ротань поделился мыслями об игре против киевлян. По словам специалиста, его подопечные хотели достичь большего в этом матче.

«Достаточно боевая игра, непростая. Конечно, никто не хотел сегодня проигрывать, поэтому где-то сегодня не было много моментов, но они были. Благодарен ребятам за то, что они сейчас после игры сидят... Если бы вы сказали еще полгода назад, что мы сыграем вничью с Динамо - пожалуй, сейчас было бы много фотографий и все такое.

Ребята разочарованы, ребята хотели большего - и это говорит о том, что они заслуживали, они хотели и они играли на победу. И это очень важно в футболе, когда ты хочешь побеждать. Но сегодня был достойный соперник и очень хорошая, боевая игра.»

По словам Ротаня, трудно «по горячим следам» проанализировать, что не удалось его подопечным.

«Сейчас по горячим следам, пожалуй, тяжело что-то сказать, уже сегодня вечером посмотрим, проанализируем. Но, пожалуй, тот план, который мы хотели на игру, ребята выдерживали. Мы не дали много пространства «Динамо», потому что знали, что «Динамо» этим очень хорошо пользуется.

Поэтому что касается игры на оборону - пожалуй, сегодня плюс. Хотелось больше в атаке, видимо, и чтобы мы больше ударов наносили, больше хотели забить. Но если брать в целом, то я считаю, что, наверное, нужно комплимент сделать моей команде, моим ребятам за то, что они хотели все-таки победить. Было непросто, но жажда к победе была, это однозначно».

Через 4 дня команды встретятся снова, в матче 16-го тура УПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо александрия Руслан Ротань

Статьи по теме

Шовковский: Я бы не назвал нашу игру против Александрии осторожной Шовковский: Я бы не назвал нашу игру против Александрии осторожной
Александрия и Динамо не выявили сильнейшего в битве лидеров чемпионата Александрия и Динамо не выявили сильнейшего в битве лидеров чемпионата
Таблица УПЛ: Динамо и Александрия лидеры, Кривбасс впереди Полесья Таблица УПЛ: Динамо и Александрия лидеры, Кривбасс впереди Полесья
Шахматы. Матч за звание чемпиона мира: Гукеш и Дин сыграли вничью в восьмой партии Шахматы. Матч за звание чемпиона мира: Гукеш и Дин сыграли вничью в восьмой партии
Помочь журналистам

Видео

Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде
Кобин в шоке – Ингулец забил фантастический гол Ворскли на 19-й секунде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: на первом этапе Кубка мира состоится короткая индивидуальная гонка у женщин
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова упала, Калинина поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина удаляется от Сербии
просмотров
Рейтинг ATP: новая первая ракетка Украины, падения Сачко и Урсу
просмотров

Последние новости

Украина20:30
Таблица УПЛ: Динамо и Александрия лидеры, Кривбасс впереди Полесья
Шахматы20:14
Шахматы. Матч за звание чемпиона мира: Гукеш и Дин сыграли вничью в восьмой партии
Европа20:10
Владельцы ПСЖ готовы продать клуб
Украина19:55
Полесье избежало поражения от Руха и продлило серию без побед до семи матчей
Европа19:41
Ливерпуль сделал предложение контракта одному из лидеров клуба
Бокс19:30
Фьюри раскрыл план на реванш с Усиком
Киберспорт19:06
NaVi Junior победили команду Зинченко в грандфинале на EPL Season 21
Биатлон18:59
Жанмонно - победительница индивидуальной гонки в Контиолахти, украинки - вне ТОП-30
Европа18:31
Ротань - о матче против Динамо: Разочарованы, хотели большего
Украина17:59
Шовковский: Я бы не назвал нашу игру против Александрии осторожной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK