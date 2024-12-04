Ротань - о матче против Динамо: Разочарованы, хотели большего

В рамках перенесенного матча 1-го тура УПЛ Александрия и Динамо не смогли забить друг другу.

Наставник «горожан» Руслан Ротань поделился мыслями об игре против киевлян. По словам специалиста, его подопечные хотели достичь большего в этом матче.

«Достаточно боевая игра, непростая. Конечно, никто не хотел сегодня проигрывать, поэтому где-то сегодня не было много моментов, но они были. Благодарен ребятам за то, что они сейчас после игры сидят... Если бы вы сказали еще полгода назад, что мы сыграем вничью с Динамо - пожалуй, сейчас было бы много фотографий и все такое.

Ребята разочарованы, ребята хотели большего - и это говорит о том, что они заслуживали, они хотели и они играли на победу. И это очень важно в футболе, когда ты хочешь побеждать. Но сегодня был достойный соперник и очень хорошая, боевая игра.»

По словам Ротаня, трудно «по горячим следам» проанализировать, что не удалось его подопечным.

«Сейчас по горячим следам, пожалуй, тяжело что-то сказать, уже сегодня вечером посмотрим, проанализируем. Но, пожалуй, тот план, который мы хотели на игру, ребята выдерживали. Мы не дали много пространства «Динамо», потому что знали, что «Динамо» этим очень хорошо пользуется.

Поэтому что касается игры на оборону - пожалуй, сегодня плюс. Хотелось больше в атаке, видимо, и чтобы мы больше ударов наносили, больше хотели забить. Но если брать в целом, то я считаю, что, наверное, нужно комплимент сделать моей команде, моим ребятам за то, что они хотели все-таки победить. Было непросто, но жажда к победе была, это однозначно».

Через 4 дня команды встретятся снова, в матче 16-го тура УПЛ.

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