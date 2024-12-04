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Ливерпуль сделал предложение контракта одному из лидеров клуба

Переговоры пока не продвинулись.
Сегодня, 19:41
Вирджил ван Дайк / Getty Images
Вирджил ван Дайк / Getty Images

Английский Ливерпуль начал переговоры о новом контракте с Вирджилем ван Дайком.

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, нидерландцу предложили новое соглашение. Действующая договоренность истекает летом следующего года.

Детали предложения не уточняются, но, оно не впечатлило ван Дайка, поэтому, он его отклонил. Однако, диалог между клубом и игроком продолжается и считается положительным.

Также готовится первое предложение для Мохамеда Салаха и есть положительный диалог, но пока нет предложения по контракту для Трента Александра-Арнольда. Оба футболиста имеют действующий контракт также только до лета 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Салахом интересуется европейский гранд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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