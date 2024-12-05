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"Покажу, кто я на самом деле": Мбаппе сделал резкое послание после провала в матче с Атлетиком

Француз не забил второй пенальти подряд.
Сегодня, 10:25
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В рамках 19-го тура чемпионата Испании Реал проиграл Атлетику - 1:2.

Во втором тайме француз Килиан Мбаппе не сумел реализовать пенальти. Для нападающего Реала єто уже второй подряд промах с пенальти - до этого он не забил в игре с Ливерпулем (0:2).

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Мбаппе сделал пост на своей странице в Instagram.

"Плохой результат. Большая ошибка в матче, в котором важна каждая деталь. Я беру на себя полную ответственность за это.

Сложный период, но сейчас лучшее время для того, чтобы изменить ситуацию и показать, кто я на самом деле", — написал Мбаппе.

В текущем сезоне Мбаппе провел 20 матчей за Реал, в которіх забил 10 голов.

Ранее легенда сборной Франции призвал Мудрика перейти в Манчестер Юнайтед.

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