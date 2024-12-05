Артета оценил выступление Зинченко против Манчестер Юнайтед
Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мнением по поводу игры Александра Зинченко в матче против Манчестер Юнайтед (2:0).
По словам специалиста, представитель Украины показал отличную игру.
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"Честь и хвала Якубу и Александру. Думаю, это первая игра в старте Кивиора после долгого перерыва и ему пришлось сыграть против такого соперника и такого уровня нападающих.
То же касается Зинченко – они справились прекрасно. Мы им доверяем, они отлично подготовились, получили свой шанс и воспользовались им. Очень доволен командой".
В текущем сезоне Зинченко провел девять матчей за Арсенал во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
Напомним, Манчестер Сити прервал серию без побед, разгром от Челси.
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