Артета оценил выступление Зинченко против Манчестер Юнайтед

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мнением по поводу игры Александра Зинченко в матче против Манчестер Юнайтед (2:0).

По словам специалиста, представитель Украины показал отличную игру.

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"Честь и хвала Якубу и Александру. Думаю, это первая игра в старте Кивиора после долгого перерыва и ему пришлось сыграть против такого соперника и такого уровня нападающих.

То же касается Зинченко – они справились прекрасно. Мы им доверяем, они отлично подготовились, получили свой шанс и воспользовались им. Очень доволен командой".

В текущем сезоне Зинченко провел девять матчей за Арсенал во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, Манчестер Сити прервал серию без побед, разгром от Челси.

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