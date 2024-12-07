Еще один игрок Реала пропустит предстоящий матч с Жироной

Вингер Реала Родриго, вероятно, пропустит слудеющий тур Ла Лиги, сообщает AS.

По информации издания, вингер испытвает проблемы с мышцами бедра. Это уже третья подряд мышечная травма в клубе.

Пока медштаб не проводил никакие дополнительные тесты, а потому точные сроки возвращения бразильца неизвестны. Однако матч с Жироной Родриго точно пропустит.

Следовательно, на текущий момент неизвестно, сможет ли вингер сыграть во вторник против Аталанты. Зато ожидается, что к этому матчу вернется Винисиус.

Ранее также Энцо Мареска рассказал, когда на поле вернется Михаил Мудрик.

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