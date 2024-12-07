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Довбик вне заявки на матч против Лечче

Украинец все же не сыграет с аутсайдером.
Вчера, 20:42
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 15 тура Серии А Рома сыграет против Лечче.

Украинец Артем Довбик не сыграет в матче против аутсайдера итальянского чемпионата из-за плохого самочувствия.

Футболист сначала попал в заявку на поединок, ведь были надежды, что он сможет выйти на поле, но из окончательного варианта его исключили.

Матч между Ромой и Лечче состоится сегодня, 7 декабря, в 21:45.

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