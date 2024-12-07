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Ювентус едва спасся от поражения в матче против середняка Серии А

"Бьянконери" добыли ничью на последних секундах матча.
Вчера, 21:12
Ювентус - Болонья / Getty Images
Ювентус - Болонья / Getty Images

В рамках 15-го тура Серии А Ювентус встретился с Болоньей.

Для «Зебр» матч начался крайне неудачно. Уже на 19-ой минуте Андреа Камбьязо вынужденно покинул поле из-за травмы.

Чуть позже футболист Болоньи Дан Ндое открыл счет в матче, а уже во второй половине встречи Томмазо Побега удвоил преимущество Болоньи.

После этого «бьянконери» оправились и достаточно быстро смогли отквитать один мяч. Тен Копмейнерс стал автором гола.

Забитый гол добавил уверенности коллективу Тьяго Мотты и они продолжили атаковать в надежде отыграться, но удалось это сделать только на 90+2 благодаря голу Самуэля Мбангули.

Ювентус - Болонья 2:2

Голы: Копмейнерс, 62, Мбангула, 90+2 - Ндое, 30, Побега, 52

Ювентус: Перин - да Силва, Гатти (Савона, 80), Калулу, Камбьязо (Рухи, 14) - Локателли (Йилдиз, 64), Фаджоли (Тюрам, 64) - Консейсан, Копмейнерс, Веа (Мбангула, 80) - Влахович

Болонья Скорупски - Гольм (Пош, 84), Беукема, Лукуми, Миранда - Фройлер, Побега (Моро, 80) - Ндойе, Одгор (Фаббиан, 60), Домингес (Илинг, 84) - Кастро (Даллинга, 80)

Предупреждения: Веа, Калулу, Влахович - Одгор, Кастро, Гольм, Лукуми.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус болонья Серия А

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