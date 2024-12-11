Жирона подпишет еще одного украинского игрока

Владислав Крапивцов все подпишет контракт с каталонцами.

Жирона готова подписать контракт с голкипером молодежной сборной Украины Владиславом Крапивцовым, пишет Нил Сола.

Напомним, Крапивцов выступал за Днепр-1, а после снятия команды с чемпионата стал свободным агентом.

В течение последнего времени 17-летний вратарь тренировался вместе с Жироной, и клуб высоко оценил потенциал украинца.

Как утверждает журналист, украинец уже прошел медосмотр и в скором времени подпишет контракт с каталонским клубом.

Ранее также Жирона уступила Ливерпулю в Лиге чемпионов.

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