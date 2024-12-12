Экс-любовница Уокера - о детях: Надеюсь, их отец вернется к ним

Бывшая любовница защитника Манчестер Сити Кайла Уокера заявила, что надеется, что игрок вернется к их общим детям.

Напомним, ранее выяснилось, что у Уокера есть двое детей от звезды реалити-шоу Лоры Гудмен, и раньше фактически жил на две семьи.

Гудмен призналась, что до сих пор говорит детям, что их отца нет рядом из-за футбола, она надеется, что когда-нибудь он к ним все же вернется.

"Я надеюсь, что их отец вернется к ним и продолжит строить с ними отношения. Я надеюсь, что Кайл сделает это скорее раньше, чем позже, потому что Кайро начинает понимать уже сейчас. Он просит общения с папой и начинает понимать, что, возможно, это его выбор не быть рядом.

Я всегда говорю, что папа занят игрой в футбол, но он больше не верит моим оправданиям.

Я надеюсь, что мы все сможем просто двигаться вперед и делать то, что правильно для всех детей. Я верю и надеюсь, что мы наладим мосты ради Кайро и Кинары, потому что в конце концов у нас двое замечательных детей и жизнь слишком коротка", - приводит слова Гудмен Goal.

Ранее также сообщалось, что дело об изнасиловании, в котором фигурировал Мбаппе, закрыто.

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